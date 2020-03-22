Arts Madness

ROUND OF 32: MARCH 30 – APRIL 1
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MADDIE FIELDS

LEXI LOMBARDO

ANTHONY GUALANO

EDITH DOMANSKI

ZACHARY SUSSMAN

MAGGIE BARILKA

DAKOTA DIEHL

SOUND OF THE FURY

CAT LONDON

NEPTUNE HIGH SCHOOL’S SCARLET SOUND

HANNAH REPOLE

ALLIE GELLER

OLIVIA CONTI

PAIGE SINGER

AMANDA PHILIPSON

CONNOR CLOSS

WILL HOWITT

GABE JIMENEZ

JOSIE MAGUIRE

KEIRAN VARIAN

MALAK DOGHEIM

JOLIE REGAN

LAUREN SABELLA

JESSICA HAKIM

ELIZABETH GRIMALDI

WILL ANINOWSKY & MARGARET GLYNN

JEFF PILGRIM

CHRISTOPHER HALL

JULIA SANTIAGO

LIAM UMBS

OLIVER SCHRENCK

AVA PRESLEY

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