Arts Madness
ROUND OF 32: MARCH 30 – APRIL 1
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MADDIE FIELDS
LEXI LOMBARDO
ANTHONY GUALANO
EDITH DOMANSKI
ZACHARY SUSSMAN
MAGGIE BARILKA
DAKOTA DIEHL
SOUND OF THE FURY
CAT LONDON
NEPTUNE HIGH SCHOOL’S SCARLET SOUND
HANNAH REPOLE
ALLIE GELLER
OLIVIA CONTI
PAIGE SINGER
AMANDA PHILIPSON
CONNOR CLOSS
WILL HOWITT
GABE JIMENEZ
JOSIE MAGUIRE
KEIRAN VARIAN
MALAK DOGHEIM
JOLIE REGAN
LAUREN SABELLA
JESSICA HAKIM
ELIZABETH GRIMALDI
WILL ANINOWSKY & MARGARET GLYNN
JEFF PILGRIM
CHRISTOPHER HALL
JULIA SANTIAGO
LIAM UMBS
OLIVER SCHRENCK
AVA PRESLEY